하아레츠: 이스라엘은 세계에서 혐오스러운 브랜드가 되었다

아브나 통신 보도에 따르면, 히브리어 신문 «하아레츠»는 오늘 사설에서 베냐민 네타냐후의 통치 아래 있는 시온주의 정권이 혐오하고 거리를 두어야 할 «독성 브랜드»가 되고 있다고 썼다.

이 신문은 이어서 다음과 같이 썼다: 어제의 사건들은 이 상황의 두 가지 우려스러운 예를 보여주었다. 첫째, 미국의 트럼프 대통령의 발언으로, 미국이 올해 역년 말에 시온주의 정권에 대한 38억 달러의 안보 지원 지급을 종료할 것이라는 내용이다.

또한 이 신문은 이스라엘에 대한 안보 지원 중단 발표가 비록 정치적 계산으로 이루어졌거나 우스꽝스러운 선전 책략이라 할지라도, 미국 여론의 눈에 텔아비브가 혐오스럽고 독성 있는 정권으로 변한 정도가 매우 높다는 것을 보여준다고 지적한다.

하아레츠는 덧붙여 두 번째 사례는 유럽에 관한 것으로, 아마도 유럽 프로그램 «호라이즌»(이스라엘이 수십 년 동안 혜택을 받아온 세계 최대의 연구 지원금 프로그램) 가입 규칙에 이 정권의 참여를 위태롭게 하는 조항들이 추가되었다고 한다.

이 조항에서는 이 프로그램 참여를 요청하는 모든 제3국은 인권을 존중해야 하고 그 행동이 유엔 집단학살 협약에 반해서는 안 되며 평등과 공정의 증진을 위해 노력해야 한다고 규정되어 있다.

이 신문은 이어서 다음과 같이 썼다: «트럼프가 미국 중간선거 날에 지원 중단을 발표한 것은 우연이 아니다. 그는 이스라엘이 미국 여론에서, 심지어 공화당원들 사이에서도 심각하게 손상되었다는 것과 이스라엘에 대한 지원 제공에서 거리를 두는 것이 정치적으로 그에게 유리할 수 있다는 것을 잘 알고 있다.»

하아레츠는 덧붙여 이스라엘은 네타냐후를 총리직에 유지하는 것을 허용할 수 없다고 한다. 왜냐하면 그는 이스라엘의 고립을 계속 심화시킬 것이기 때문이다. 변화 진영의 지도자들은 다른 경로를 걷고 시온주의 정권의 현재 흐름을 바꿀 내각 구성을 위해 모든 노력을 기울여야 한다.