공화당의 패배는 이란 공격의 여진; 트럼프는 더 약해질 것이다

이슬람 협의회 국가안보·외교정책 위원회 위원 알라올딘 보루제르디는 인터뷰에서 미국 선거에서 공화당의 패배를 언급하며 이 사건을 이란 국민에게 축하할 만한 일이라고 평가하고 강조했다: 트럼프는 이 패배를 받을 자격이 있었고, 의심할 여지 없이 이 사건은 우리 나라에 대한 공격의 여진 중 하나이며 더 많은 결과를 초래할 것이다.

보루제르디는 전쟁이 이란 국민에게 강요되었다고 밝히며 말했다: 우리의 사랑하는 이맘이 순교하셨고, 미나브의 무고한 아이들, 라레스탄의 사람들, 그리고 이슬람 이란의 곳곳에서 사람들이 순교하셨다; 그러므로 진실로 이란 국민의 마음은 이 패배로 시원해졌고 사람들은 이 사건을 기뻐했다.

그는 물론 미국의 민주당과 공화당 사이에 본질적인 차이를 두어서는 안 된다고 강조하며 덧붙였다: 우리는 민주당과 공화당을 동전의 양면으로 본다. 미국은 그 오만주의적 특성과 인류에 대해 저지른 범죄의 역사로 알려져 있으며, 이 본질은 집권당의 교체로 변하지 않을 것이다.

의회 국가안보·외교정책 위원회 위원은 세계에서 미국의 범죄 역사를 언급하며 명확히 했다: 미국은 원자폭탄을 사용하여 히로시마와 나가사키에서 수십만 명의 무고한 사람들을 학살한 유일한 국가이다. 미국은 세계 여러 나라에서도 수많은 범죄를 저질렀으며 더 이상 그것들을 이야기할 필요가 없다.

보루제르디는 지적했다: 따라서 두 가지 문제를 구별해야 한다; 선거에서 트럼프의 패배는 위대한 이란 국민에게 축하해야 할 문제이다. 왜냐하면 그는 그러한 패배를 받을 자격이 있었고 사람들은 이 사건을 기뻐했기 때문이다. 그러나 공화당과 민주당의 본질은 우리의 관점에서 서로 근본적인 차이가 없다.