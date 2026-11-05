빈 이란 대표부, 그로시의 이중적 접근 비판

아브나 통신 보도에 따르면, 빈의 이란 대표부는 수요일 소셜 네트워크 중 하나에 메시지를 게시하며 다음과 같이 썼다: «라파엘 그로시는 다시 한 번 이란의 60% 농축 우라늄 비축량에 대해 우려를 표명했지만, 안전조치 아래 있는 이란의 평화적 핵시설에 대한 불법 폭격에 대해서는 침묵했다.»

이 메시지의 계속해서 다음과 같이 언급되어 있다: «이러한 침략적 행위는 또한 국제법의 기초, 유엔 헌장, 핵확산금지조약(NPT) 및 국제원자력기구 규정을 겨냥하고 있다.»

이란 대표부는 IAEA의 이전 보고서를 언급하며 강조했다: «그로시는 국제원자력기구가 이란 핵물질의 단 한 그램까지도 감사했다는 것을 잘 알고 있다. 그의 자체 보고서도 이 물질의 단 한 그램의 편차도 기록한 적이 없다.»

이 메시지의 다른 부분에서는 다음과 같이 명시되어 있다: «핵확산금지조약에는 농축 수준에 대한 상한선이 정해져 있지 않으며, 누구도 자의적으로 허구의 상한선을 정할 권한이 없다.»

이란 대표부는 마지막으로 IAEA 사무총장의 이중적 접근을 비판하며, 왜 그가 핵무기가 없는 국가들을 포함하여 전 세계의 무기급 농축 핵물질과 플루토늄 축적에 대해 우려를 표명하지 않는지에 대한 질문을 제기했다.

그로시는 이전에 콜롬비아 카라콜 라디오와의 인터뷰에서 이란의 평화적 핵 프로그램에 대한 정치적 주장을 반복하면서, 수행된 활동에 일부 우려스러운 측면이 있으며 테헤란이 IAEA가 요청한 투명성과 접근을 완전히 제공하지 않았다고 주장했다.