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빈 이란 대표부, 그로시의 이중적 접근 비판

5 11월 2026 - 10:47
News ID: 1886884
Source: ABNA
빈 이란 대표부, 그로시의 이중적 접근 비판

빈에 소재한 국제기구 주재 이란 상임대표부는 국제원자력기구(IAEA) 사무총장의 최근 발언에 반응하여 우리 나라에 대한 그의 이중적 접근을 비판했다.

아브나 통신 보도에 따르면, 빈의 이란 대표부는 수요일 소셜 네트워크 중 하나에 메시지를 게시하며 다음과 같이 썼다: «라파엘 그로시는 다시 한 번 이란의 60% 농축 우라늄 비축량에 대해 우려를 표명했지만, 안전조치 아래 있는 이란의 평화적 핵시설에 대한 불법 폭격에 대해서는 침묵했다.»

이 메시지의 계속해서 다음과 같이 언급되어 있다: «이러한 침략적 행위는 또한 국제법의 기초, 유엔 헌장, 핵확산금지조약(NPT) 및 국제원자력기구 규정을 겨냥하고 있다.»

이란 대표부는 IAEA의 이전 보고서를 언급하며 강조했다: «그로시는 국제원자력기구가 이란 핵물질의 단 한 그램까지도 감사했다는 것을 잘 알고 있다. 그의 자체 보고서도 이 물질의 단 한 그램의 편차도 기록한 적이 없다.»

이 메시지의 다른 부분에서는 다음과 같이 명시되어 있다: «핵확산금지조약에는 농축 수준에 대한 상한선이 정해져 있지 않으며, 누구도 자의적으로 허구의 상한선을 정할 권한이 없다.»

이란 대표부는 마지막으로 IAEA 사무총장의 이중적 접근을 비판하며, 왜 그가 핵무기가 없는 국가들을 포함하여 전 세계의 무기급 농축 핵물질과 플루토늄 축적에 대해 우려를 표명하지 않는지에 대한 질문을 제기했다.

그로시는 이전에 콜롬비아 카라콜 라디오와의 인터뷰에서 이란의 평화적 핵 프로그램에 대한 정치적 주장을 반복하면서, 수행된 활동에 일부 우려스러운 측면이 있으며 테헤란이 IAEA가 요청한 투명성과 접근을 완전히 제공하지 않았다고 주장했다.

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