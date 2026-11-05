사르다르 카아니: 저항 전선은 미국의 도박 행위에 단호한 답변을 할 것이다

아브나 통신 보도에 따르면, 이슬람 혁명 수비대 쿠드스 부대 사령관 이스마일 카아니 준장은 미국의 계산 착오에 대해 경고하면서 다양한 분야에서 저항 전선의 단결을 강조하며 말했다: "분별없는 미국 지도자들은 중대한 계산 착오를 범하지 않기 위해 오늘날 모든 저항이 하나의 전선이며 여러 영역의 통일성을 가지고 있음을 알아야 한다. 그러므로 무기의 사거리만으로 전선의 깊이를 계산하지 말고 저항의 깊이도 더해야 한다. 그렇지 않으면 호르무즈에서 무기로 전쟁을 하고 저항으로 바브엘만데브를 해방하는 상황이 될 것이다."

그는 미국의 대이란 전쟁 시작에서 네타냐후의 역할과 호르무즈 해협 및 바브엘만데브에서의其结果를 언급하며 강조했다: "미국의 자기애에 빠진 대통령은 네타냐후의 기만적인 말을 믿고 이란과의 전쟁 도박을 시작했고, 그 결과 미국의 250년 신용 판매와 호르무즈 해협의 패배로 이어졌다. 호르무즈에서의 고집으로 저항 전선은 지혜롭게 바브엘만데브 해협의 패배를 미국에 강요했으며, 최고 지도자의 메시지 이후 만약 미국이 전쟁에서 도박 같은 행동을 계속한다면, 견고한 저항 전선은 지혜로운 계산으로 표면과 깊이 모두에서 미국에 근본적인 타격을 가할 수 있을 것이다."