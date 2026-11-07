아브나 통신의 보도에 따르면, 타스 통신의 인용으로, 독일 국방장관 보리스 피스토리우스는 "풍케"(Funke) 미디어 그룹과의 인터뷰에서 베를린은 더 이상 우크라이나에 "패트리어트" 방공 시스템을 제공할 수 없다고 말했다. 왜냐하면 이것은 독일 자체의 방어 시스템에 중대한 공백을 초래할 수 있기 때문이다.

독일 국방장관은 발표했다: 장비, 특히 패트리어트 시스템의 공급은 어려워졌다. 독일은 지금까지 여러 시스템과 다수의 유도 미사일을 키예프에 인도했다. 현재 우리가 이보다 더 많은 것을 할 가능성은 없다.

보리스 피스토리우스는 덧붙였다: 우리가 지금 양도하는 모든 장비는 한동안 대체할 수 없을 것이며, 이 문제는 [우리 방어 시스템]에 공백을 초래할 것이며 우리는 그것이 발생하도록 허용할 수 없다.

그는 또한 다른 국가들이 "훨씬 적은 조치를 취했다"고 지적하며 독일은 파트너국들이 노력을 늘리기를 기대한다고 덧붙였다.

피스토리우스는 말했다: 우리는 11월 중순 우크라이나 연락 그룹의 다음 회의에서 이에 대해 매우 진지한 대화를 해야 한다.