아브나 통신의 보도에 따르면, 로이터 통신은 보도에서 다음과 같이 썼다: J.D. 밴스 미국 부통령은 중간선거 캠페인 마지막 날들에 전략을 바꾸어 도널드 트럼프의 실적을 옹호하는 대신 자신의 독립적인 정치적 정체성을 형성하는 주제에 더 집중했다.

9월 공화당 회의 이후 밴스의 6개 연설에 대한 로이터의 조사에 따르면, 그는 유권자의 지지를 얻기 위해 주로 자신의 정책 프로그램에 기반하여 논증했다. 이러한 변화는 트럼프의 인기 하락이 선거에서 공화당 후보들의 입지에 타격을 준 상황에서 이루어졌다.

밴스의 선거 전략에 정통한 두 소식통에 따르면, 그와 그의 고문들은 경제 민족주의, 외교 정책에서의 자제, 공공 안전과 같은 주제를 정치적으로 영향력 있다고 보았고 밴스가 이러한 분야에 의지하여 트럼프보다 더 독립적인 입장을 취할 수 있다고 믿었다.

밴스는 아직 2028년 대통령 선거 출마에 대해 언급하지 않았고 트럼프도 그나 다른 후보를 지지하지 않았지만, 부통령은 공화당이 트럼프의 후계자로 고려하는 주요 가능한 선택 중 하나로 여겨진다. 그러나 향후 경쟁에서 성공하려면 트럼프의 선거 연합의 상당 부분을 유지하면서 동시에 대통령의 실적의 정치적 결과로부터 자신을 분리해야 한다.