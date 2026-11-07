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이집트 외무장관: 지역의 모든 당사자는 자제해야 한다

7 11월 2026 - 21:28
News ID: 1887728
Source: ABNA
이집트 외무장관: 지역의 모든 당사자는 자제해야 한다

이집트 외무장관은 사우디아라비아 외무장관과의 전화 통화에서 지역의 모든 관련 당사자들에게 자제, 대화와 협상의 언어 우선, 그리고 긴장을 유발하는 어떠한 조치도 회피할 것을 촉구했다.

아브나 통신의 보도에 따르면, 이집트 외무부 정보 포털의 인용으로, 이집트 외무장관 바드르 압델 아티는 사우디아라비아 외무장관 파이살 빈 파르한 빈 압둘라 알 사우드와의 전화 통화에서 지역의 모든 관련 당사자들에게 자제, 대화와 협상의 언어 우선, 그리고 긴장을 유발하는 어떠한 조치도 회피할 것을 촉구했다.

이집트 외무부 공식 대변인 나데르 자키 대사는 밝혔다: 이 대화는 지역의 최신 발전에 관한 두 형제 국가 간의 지속적인 협의의 틀 안에서, 그리고 안보와 평화를 지원하고 상황 악화를 방지하기 위한 아랍 동료들과 국제 파트너들과의 이집트 외무장관의 집중적인 움직임의 연속으로 이루어졌다.

이 협의 과정에서 양국 외무장관은 위기 확대를 방지하기 위한 최근의 공동 조치와 현재의 노력을 검토했다.

양측은 모든 당사자의 자제 필요성, 외교의 길 추진, 그리고 지역을 군사적 충돌의 위험과 결과로부터 보호할 합의 달성을 위한 중재자들의 노력에 대한 긍정적 응답을 강조했다. 왜냐하면 이 상황의 지속은 지역의 안보와 안정을 약화시키고 위기를 제로 지점으로 되돌리기 때문이다.

이 대화의 마지막에 이집트와 사우디아라비아 외무장관은 평화와 국제법 원칙을 확립함과 동시에 위기의 근본적 해결과 지역적 및 국제적 차원에서의 부정적 결과 억제를 위한 정치적이고 진지한 접근이 채택되도록 모든 관련 당사자들과의 노력, 조정, 협의의 지속을 강조했다.

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