이집트 외무장관: 지역의 모든 당사자는 자제해야 한다

아브나 통신의 보도에 따르면, 이집트 외무부 정보 포털의 인용으로, 이집트 외무장관 바드르 압델 아티는 사우디아라비아 외무장관 파이살 빈 파르한 빈 압둘라 알 사우드와의 전화 통화에서 지역의 모든 관련 당사자들에게 자제, 대화와 협상의 언어 우선, 그리고 긴장을 유발하는 어떠한 조치도 회피할 것을 촉구했다.

이집트 외무부 공식 대변인 나데르 자키 대사는 밝혔다: 이 대화는 지역의 최신 발전에 관한 두 형제 국가 간의 지속적인 협의의 틀 안에서, 그리고 안보와 평화를 지원하고 상황 악화를 방지하기 위한 아랍 동료들과 국제 파트너들과의 이집트 외무장관의 집중적인 움직임의 연속으로 이루어졌다.

이 협의 과정에서 양국 외무장관은 위기 확대를 방지하기 위한 최근의 공동 조치와 현재의 노력을 검토했다.

양측은 모든 당사자의 자제 필요성, 외교의 길 추진, 그리고 지역을 군사적 충돌의 위험과 결과로부터 보호할 합의 달성을 위한 중재자들의 노력에 대한 긍정적 응답을 강조했다. 왜냐하면 이 상황의 지속은 지역의 안보와 안정을 약화시키고 위기를 제로 지점으로 되돌리기 때문이다.

이 대화의 마지막에 이집트와 사우디아라비아 외무장관은 평화와 국제법 원칙을 확립함과 동시에 위기의 근본적 해결과 지역적 및 국제적 차원에서의 부정적 결과 억제를 위한 정치적이고 진지한 접근이 채택되도록 모든 관련 당사자들과의 노력, 조정, 협의의 지속을 강조했다.