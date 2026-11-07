하마스: 가자 상황은 국제 사회의 이마에 있는 오점이다

아브나 통신의 보도에 따르면, 쿠드스 프레스의 인용으로, 하마스 이슬람 저항 운동의 대변인 하젬 카셈은 이 운동의 성명을 낭독하며 가자 지구의 참혹한 인도적 상황과 수백 가구의 난민 텐트가 물에 잠긴 것으로 인한 팔레스타인 민중의 고통과 비참함은 가자 지구의 부당한 봉쇄를 시오니스트 정권에 강제로 해제하게 하는 데 여전히 무력한 국제 사회의 이마에 있는 오점이라고 강조했다.

그는 덧붙였다: 이 인도적 참사의 책임은 시오니스트 정권 외에도 소위 "평화 위원회"와 그 의장 "니콜라이 믈라데노프"를 포함한 국제 기구들에게 있으며, 이들은 가자 지구로의 인도적 및 구호 지원 물자 반입을 보장하는 임무를 수행하는 데 실패했고 이 좁은 지역에 사는 200만 명 이상의 팔레스타인인들에 대한 봉쇄 범죄 앞에서 여전히 침묵하고 있다.

하마스 대변인은 가자 지구의 인도적 상황의 날로 심각해짐은 중재자들이 서명된 협정에 대해 완전한 책임을 지고 점령 정권이 그 의무를 이행하도록 진지하고 효과적으로 행동할 것을 요구한다고 지적했다; 그 의무의 첫머리에는 팔레스타인 민중의 지속적인 고통과 비참함을 줄이기 위해 필요한 충분한 양의 인도적 지원과 주거 장비 반입이 있다.

카셈은 또한 아랍 연맹에 가자 지구를 인도적 참사의 지속으로부터 구하기 위해 이 연맹이 설립된 원칙과 목표에 부합하고 팔레스타인 민중에 대한 국가적 및 인도적 책임을 반영하는 긴급하고 효과적인 조치를 취할 것을 요청했다.

가자 구호 기구는 오늘 폭우와 강풍으로 인해 가자 지구 여러 지역의 난민 캠프가 물에 잠기고 다수의 텐트가 파괴되었다고 발표했다.