이슬라미: 트럼프의 "콜랑 산"에 대한 위협은 그들의 절망의 표시이다

아브나 통신의 보도에 따르면, 모하마드 이슬라미 부통령 겸 이란 원자력 기구장은 라샤투데이의 질문에 답하며 말했다: 도널드 트럼프 미국 대통령이 끊임없이 "콜랑 산"에 대한 공격을 위협하고 이전에도 다른 장소에 대한 공격과 관련하여 다양한 위협을 사용한 것은 그들의 절망의 명백한 표시이다.

이슬라미는 덧붙였다: 동시에, 라파엘 그로시 국제원자력기구 사무총장도 우리 적들의 순종적인 대리인과 추종자로서 행동했고 사실상 그들에게 정보를 제공하고 있다.

그는 지적했다: 그로시의 이러한 행동은 국제 기구의 권한 남용에 해당하며 이들 조직의 신뢰성과 정당성에 의문을 제기하고 또한 "국제연합 헌장"과 "핵무기 비확산 조약" 모두에서 심각한 약점을 드러낸다.

원자력 기구장은 국제원자력기구 사무총장에 의한 그러한 이중 기준의 적용을 강력히 규탄하며 말했다: 이러한 이중 기준은 너무나 명백해져서 이제는 공개적으로 적용되고 있다.

이슬라미는 이란이 핵무기 비확산 조약에서 탈퇴할 것인지 여부에 대한 질문에 대한 답변으로도 덧붙였다: 이 문제는 국가의 주권적 권한 범위에 있는 전략적이고 거대한 결정을 필요로 한다.

그는 말했다: 그럼에도 불구하고 중요한 것은 우리 나라가 국가 안보와 국가 이익에 기반한 전략적이고 더 넓은 틀 안에서 자체 결정을 내린다는 것이다.