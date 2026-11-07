하산 하니자데는 아브나 통신 기자와의 인터뷰에서 혁명 지도자의 "지배 체제의 행동 변화를 정당과 파벌의 교체 또는 미국에 대한 양보를 통해 기대하는 것은 잘못된 인식이다"라는 발언을 언급하며 다음과 같이 밝혔다: 이란 이슬람 공화국의 지난 47년간 미국과의 상호작용 경험은 무겁고 교훈적인 경험이다. 왜냐하면 이 40년 동안 미국에서는 민주당과 공화당 양당에서 다양한 정권이 집권했지만, 이란에 대한 이 나라의 전반적인 접근 방식은 여전히 공격적이고 대립적인 것으로 남아 있었다.

그는 덧붙였다: 이란에 대한 미국의 전략 정책은 어떠한 근본적인 변화도 없었으며, 이루어진 변화는 주로 전술적 수준과 실행 방식에 관한 것이었다. 따라서 미국의 정치 구조에서의 표면적 변화와 정당 교체가 테헤란과 워싱턴 사이에 다른 관계를 수립할 수 있는 기반이 될 수 있다는 인식은 잘못된 인식이다.

국제 문제 전문가는 다양한 미국 정권의 행동을 언급하며 강조했다: 버락 오바마와 조 바이든 대통령 재임 기간 동안 경제, 사회, 안보 분야에서 이란에 대해 광범위한 제재가 부과되었고, 도널드 트럼프 시기에는 미국의 대립 방식이 압력 수단과 소프트 전쟁에서 군사적 접근과 직접 대립으로 변화했다.

하니자데는 계속해서 말했다: 우리는 미국의 정권과 정치 흐름의 변화에 기초하여 미국의 거시 정책에 대한 평가를 바꾸어서는 안 된다. 왜냐하면 워싱턴은 그 접근 방식에서 자신의 전략적이고 거대한 이익과 시오니스트 정권의 이익을 우선시하며, 이 문제는 독립 국가들과의 상호작용에서도 관찰할 수 있기 때문이다.

그는 혁명 지도자의 발언이 미국 정책에 대응한 지난 몇 년간의 경험에서 나온 것이라고 밝히며 말했다: 특히 지난 몇 달 동안 미국에 귀속되는 공격은 이란의 인프라에 손해를 입혔고, 의료 센터, 학교, 서비스 시설도 피해를 입은 목표물 중에 포함되었다.

국제 문제 전문가는 마지막으로 지적했다: 이러한 변화와 역사적 경험의 총체는 국가의 다양한 정치 흐름에 교훈이 될 수 있으며, 미국의 패권주의 정책에 맞서 내부 단결과 응집력을 강화할 필요성을 그 어느 때보다 더 보여줄 수 있다.