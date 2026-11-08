프랑스 대통령 선거 후보의 팔레스타인 지지 강조

아브나 통신이 아나돌루를 인용해 보도한 바에 따르면, «프랑스 불복» 좌파 정당의 당수이자 이 나라 2027년 대통령 선거 후보인 «장-뤽 메랑숑»은 파리 북부 부르제 지역에서 열린 선거 집회에서 서아시아 정세에 관한 자신의 입장과 계획을 설명했다.

메랑숑은 팔레스타인 사람들에 대한 지지를 강조하며 다음과 같이 말했다: «우리는 가자에서의 대량 학살과 요르단강 서안의 팔레스타인인들에 대한 단계적 합병에 맞서는 데 직접 도움을 줄 것이다.»

그는 덧붙였다: «프랑스 선박은 필요하다면 팔레스타인 민족의 권리를 수호하기 위해 동원된 가자로 향하는 함대를 호위할 것이다.»

이 프랑스 정치인은 또한 점령 정권에 의한 요르단강 서안, 남부 레바논, 골란 고원의 단계적 점령에 반대한다고 밝히고 파리는 그러한 행동을 받아들이지 않을 것이라고 말했다.

메랑숑은 연설의 다른 부분에서 팔레스타인과 레바논의 기독교 공동체를 지원하기 위한 실질적인 조치를 취해야 할 필요성을 강조하고 이 공동체들이 봉쇄와 괴롭힘의 압력을 받고 있다고 말했다.

«프랑스 불복» 당의 당수 장-뤽 메랑숑은 프랑스 좌파의 주요 인물 중 한 명으로 이전에도 이 나라 대통령 선거에 출마한 바 있다. 그는 2022년 선거에서 약 22퍼센트의 득표로 3위를 차지했다.

메랑숑은 2027년 선거 프로그램에서 미국과 NATO로부터 독립적인 외교 정책, 팔레스타인인의 권리 지지, 정착촌 건설과 팔레스타인 영토 합병 반대, 베냐민 네타냐후 내각에 대한 제재 부과를 자신의 외교 정책의 주요 축으로 선언했다.