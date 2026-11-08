아브나 통신이 알-마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권의 수장인 이츠하크 헤르초그는 어젯밤 예샤르당의 당수 기드온 아이젠코트에게 내각 구성을 명령했다고 발표했다.

헤르초그는 아이젠코트가 내각 구성을 위해 28일의 기간을 갖게 되며, 이 기한은 추가로 14일 연장될 수 있다고 발표했다.

아이젠코트는 목요일, 정당들과 헤르초그의 협의 후, 총리직을 위한 크네세트 의원 과반수의 지지를 얻었다. 이는 그에게 차기 내각 구성 임무를 부여하는 기반을 마련했다.

이 회담 후, 헤르초그는 총 67석을 보유한 의회 교섭단체 대표들이 아이젠코트를 지지했다고 발표했다. 반면 총 46석을 보유한 다른 교섭단체들은 베냐민 네타냐후에게 내각 구성을 위임할 것을 요구했다.

시오니스트 정권의 수장은 이 협의 결과를 «명확하다»고 표현했지만, 공식적인 내각 구성 임무를 부여하기 전에 정당 지도자들과 또 다른 라운드의 대화를 개최하여 그들의 입장을 더 명확히 할 것이라고 말했다.

한편, 예샤르당은 점령지에서의 통합 내각 구성에 관한 네타냐후의 발언에 반응하여 그를 위선이라고 비난하고, 그를 비판하면서 네타냐후가 «이스라엘 사회의 분열»을 초래하고 자신이 구성한 통합 내각을 약화시켰다고 발표했다.

10월 27일에 실시된 선거는 두 정치 진영 중 어느 쪽도 의회 과반수를 얻지 못한 채 끝났다. 선거 결과에 따르면, 네타냐후가 이끄는 리쿠드당은 크네세트 총 120석 중 27석을 얻었다. 그의 «민족-종교» 연합도 53석을 얻었다. 반면, 아이젠코트가 이끄는 반대파 연합은 48석을 얻었다. 두 아랍 정당도 총 19석을 얻었으며, 이는 시오니스트 정권 선거 역사상 전례 없는 결과이다.