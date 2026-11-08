와다예: 미국에 대한 양보는 워싱턴의 이란에 대한 적대감을 끝내지 못할 것이다

알리 와다예는 아브나 통신 기자와의 인터뷰에서 일부가 여전히 양보를 통해 미국의 행동을 바꿀 가능성에 희망을 품고 있다는 점을 언급하며 다음과 같이 말했다: 미국의 행동을 분석하려면 이 나라의 전략적 이익과 여러 정부의 시점적 결정을 구분해야 한다. 워싱턴의 외교정책에서 중요한 것은 단지 한 대통령이나 정치적 흐름의 입장이 아니라, 이 나라의 의사결정에 역할을 하는 일련의 구조적 이익과 고려사항이다.

그는 덧붙였다: 그러한 상황에서 이란 측의 양보 제공으로 미국의 접근 방식이 반드시 바뀔 것이라고 상상할 수 없다. 두 나라 관계의 경험은 워싱턴이 많은 단계에서, 합의와 양보를 받은 후에도 새로운 요구를 제시하거나 압력 정책으로 돌아가는 것을 주저하지 않았음을 보여주었다.

양보가 반드시 미국의 요구 감소로 이어지지는 않는다

이 국제문제 분석가는 핵 합의 경험을 언급하며 다음과 같이 명확히 했다: JCPOA는 이 문제의 명확한 예이다. 이란은 이 합의의 틀 안에서 제한을 받아들이고 의무를 이행했지만, 미국은 쉽게 합의에서 탈퇴하고 최대 압력 정책을 취했다. 이 경험은 단지 양보를 제공하는 것만으로는 상대방의 준수나 행동 변화에 대한 보장을 만들 수 없음을 보여준다.

와다예는 계속했다: 주요 문제는 한쪽이 양보함으로써 상대방을 적대적 입장에서 단념시킬 수 있다고 생각할 때 발생한다. 반면 상대방은 기본적으로 그러한 양보를 불일치 해결의 표시가 아니라 더 많은 요구를 제시할 기회로 간주할 수 있다.

그는 지적했다: 국제관계에서 양보는 그에 대한 구체적이고 보장된 성과가 존재할 때 의미가 있다. 양보가 이루어졌지만 상대방이 위협, 제재, 압력 정책을 계속한다면, 그러한 과정은 불일치 해결에 도움이 되지 않을 뿐만 아니라 양보하는 측의 입장을 약화시킬 수도 있다.