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와다예: 미국에 대한 양보는 워싱턴의 이란에 대한 적대감을 끝내지 못할 것이다

8 11월 2026 - 11:45
News ID: 1887990
Source: ABNA
와다예: 미국에 대한 양보는 워싱턴의 이란에 대한 적대감을 끝내지 못할 것이다

국제관계 전문가는 말했다: 워싱턴의 외교정책 구조와 이 나라와 시오니스트 정권의 전략적 유대는 양보를 제공함으로써 그로부터 행동 변화를 기대할 수 없음을 보여준다.

알리 와다예는 아브나 통신 기자와의 인터뷰에서 일부가 여전히 양보를 통해 미국의 행동을 바꿀 가능성에 희망을 품고 있다는 점을 언급하며 다음과 같이 말했다: 미국의 행동을 분석하려면 이 나라의 전략적 이익과 여러 정부의 시점적 결정을 구분해야 한다. 워싱턴의 외교정책에서 중요한 것은 단지 한 대통령이나 정치적 흐름의 입장이 아니라, 이 나라의 의사결정에 역할을 하는 일련의 구조적 이익과 고려사항이다.

그는 덧붙였다: 그러한 상황에서 이란 측의 양보 제공으로 미국의 접근 방식이 반드시 바뀔 것이라고 상상할 수 없다. 두 나라 관계의 경험은 워싱턴이 많은 단계에서, 합의와 양보를 받은 후에도 새로운 요구를 제시하거나 압력 정책으로 돌아가는 것을 주저하지 않았음을 보여주었다.

양보가 반드시 미국의 요구 감소로 이어지지는 않는다

이 국제문제 분석가는 핵 합의 경험을 언급하며 다음과 같이 명확히 했다: JCPOA는 이 문제의 명확한 예이다. 이란은 이 합의의 틀 안에서 제한을 받아들이고 의무를 이행했지만, 미국은 쉽게 합의에서 탈퇴하고 최대 압력 정책을 취했다. 이 경험은 단지 양보를 제공하는 것만으로는 상대방의 준수나 행동 변화에 대한 보장을 만들 수 없음을 보여준다.

와다예는 계속했다: 주요 문제는 한쪽이 양보함으로써 상대방을 적대적 입장에서 단념시킬 수 있다고 생각할 때 발생한다. 반면 상대방은 기본적으로 그러한 양보를 불일치 해결의 표시가 아니라 더 많은 요구를 제시할 기회로 간주할 수 있다.

그는 지적했다: 국제관계에서 양보는 그에 대한 구체적이고 보장된 성과가 존재할 때 의미가 있다. 양보가 이루어졌지만 상대방이 위협, 제재, 압력 정책을 계속한다면, 그러한 과정은 불일치 해결에 도움이 되지 않을 뿐만 아니라 양보하는 측의 입장을 약화시킬 수도 있다.

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