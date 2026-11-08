나데리 의원: 이란에 대한 어떤 조치도 더 강력한 반응에 직면할 것

아흐마드 나데리 의원은 아브나 통신 기자와의 인터뷰에서 이슬람 공화국 이란이 영국의 해군과 공군을 테러 조직 목록에 올린 조치에 대한 반응으로 다음과 같이 말했다: 이슬람 공화국 이란은 이슬람 혁명 수비대를 테러 조직으로 선언하는 것을 포함한 국가들의 적대적 조치에 대해 단호한 입장을 취할 것이며, 다른 국가들도 이 길을 걷는다면 이란은 이러한 조치에 상응하여 반응할 것이다.

영국의 이란에 대한 적대적 조치는 전례가 있다

그는 영국 정부가 이슬람 혁명 수비대를 테러 조직으로 선언한 조치를 언급하며, 이 조치를 전례가 있고 이 나라의 이슬람 공화국 이란에 대한 적대적 정책의 연장선상에 있는 것으로 보았고, 다음과 같이 덧붙였다: 1401년(2022년)부터 유럽연합 일부 회원국, 영국 및 캐나다를 포함한 여러 다른 국가들이 혁명 수비대를 테러 조직으로 선언하는 문제를 제기하는 과정을 시작했고, 이 접근 방식을 정치적 및 국제적 담론으로 전환하려고 노력했다.

의회 간부회의 의원은 계속했다: 지난 1년 동안, 특히 12일 전쟁 이후, 이 국가들의 혁명 수비대에 대한 조치와 입장이 강화되었고, 40일 전쟁 이후 이 과정은 그들이 그러한 결정을 추진하고 실행할 더 큰 용기를 얻는 단계에 도달했다.

나데리 의원은 강조했다: 의회도 이슬람 혁명 수비대가 이슬람 공화국 이란의 공식 군대의 일부로서 테러 조직 목록에 포함된다면, 이슬람 공화국 이란도 행동한 국가들의 군대를 테러 조직 목록에 포함시키고 그들을 테러 세력으로 인식할 것이라는 입장을 강조하고 있다.

그는 지적했다: 그러한 상황에서 이 국가들의 지역 내 군사력은 이슬람 공화국 이란의 사거리 내에 들어가 정당한 목표로 인식될 것이다. 또한 영국, 미국 및 혁명 수비대를 테러 조직 목록에 포함시키는 어떤 국가의 군사력에 대해서도 대응하고 발포할 권리를 보유한다.