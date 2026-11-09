ABNA 통신 보도에 따르면, 지역 횡단 신문 «알-쿠드스 알-아라비»의 사이트를 인용하여, 도널드 트럼프는 CBS 방송의 «60분» 프로그램과의 대화에서 의회 선거에서 공화당의 패배 이유를 분석하면서 이란에 대한 전쟁과 휘발유 가격 상승이 국민들의 불만의 주요 요인 중 하나였다고 명확히 밝혔다.

이스라엘 정권의 상황에도 언급하며 그는 말했다: «믿을 수 없게도, 유권자들 사이에 이스라엘에 대한 매우 강한 불만이 존재한다.»

미국 대통령은 이 인터뷰의 계속에서 대통령 임기 중 자신의 군사 행동을 옹호하며 «B-2» 폭격기를 사용하여 이란의 핵 인프라를 표적으로 삼았다고 말했다.

이란에 대한 군사 행동이 역사적으로 올바른 결정이었다고 주장하며 그는 말했다: «만약 내 대통령 임기 중에 이란이 핵무기를 가지고 있었다면, 지금보다 훨씬 더 많은 비난을 받았을 것이다.»

트럼프는 또한 지역에서 미국 동맹국의 역할을 언급하며 미국의 지원 없이는 이스라엘 정권과 지역의 다른 동맹국들이 생존할 수 없었을 것이라고 주장하고 덧붙였다: «우리가 지원해 온 국가들은 전쟁 중 미국에 부과된 모든 비용을 상환해야 한다.»

이 대화의 다른 부분에서 트럼프는 긴장 지속 가능성에 대한 응답으로 자신의 엄격한 접근을 강조하면서 필요하다면 다시 이란에 대한 군사 공격을 수행하겠다고 발표했다.

그는 또한 자신의 이민 정책에 관해 이민자 추방 조치의 엄격함을 인정하면서 임기 종료 전에 광범위한 사면 발령을 의제로 올리겠다고 약속했다.