ABNA 통신 보도에 따르면, 유엔 주재 쿠바 상임대표 에르네스토 수프론 구스만은 알-마야딘 방송과의 인터뷰에서 이 나라가 미국의 가능한 공격에 대비하고 있다고 발표했다.

그는 덧붙였다: 쿠바는 상호 존중을 바탕으로 미국과의 대화를 원하지만, 동시에 모든 시나리오에 대처할 준비를 갖추고 있다.

이 발언은 미국 대통령 도널드 트럼프가 지난 몇 달 동안 쿠바에 대한 위협을 제기한 상황에서 나왔다. 트럼프는 이전에 미국이 어떤 형태로든 이 나라에 개입할 수 있다고 말했으며, 한때 쿠바를 워싱턴의 다음 목표로 묘사했다.

CBS 방송은 2026년 9월 26일(1405년 메흐르 4일) 보도에서 미군이 이 나라 남부사령부의 지원, 의료 및 군사경찰 병력에 대한 가능한 필요성을 검토하고 있다고 발표했다. 이 방송의 보도에 따르면, 미국 관리들은 이 계획을 쿠바 공격과 연관시켰다. 그러나 CBS가 검토한 문서에는 쿠바의 이름이 언급되지 않았고, 병력 파견 명령이 내려졌다는 징후도 없었다.

워싱턴과 아바나 사이의 긴장은 최근 몇 달 동안 미국의 제재 강화와 미국 관리들의 위협적인 발언으로 인해 증가했다. 쿠바 관리들은 워싱턴과의 대화 준비를 발표하면서 이 나라의 주권과 정치 구조는 협상 대상이 되지 않을 것이라고 강조했다. 반면, 미국 관리들은 쿠바 정부에 대한 압박 지속과 다양한 옵션 검토에 대해 언급했다.