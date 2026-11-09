ABNA 통신 보도에 따르면, 루홀라 모테펙케라자드는 일요일 인터뷰에서 군사적 위협의 그늘 아래에서의 이란과 미국의 협상 역사를 언급하며 말했다: 워싱턴은 과거에 군사적 위협으로 협상을 진전시키려 했지만, 이제는 전쟁을 강요함으로써 사실상 협상의 길을 무의미하게 만들었다. 현재 상황에서도 미국과의 전쟁 금기는 깨졌고, 더 이상 이 대결에 대한 두려움은 없다.

이슬람 협의회에서 타브리즈, 아자르샤흐르, 오스쿠 주민의 대표는 미국 의회 중간선거에서 공화당의 패배를 언급하며 말했다: 이란 문명의 파괴를 이야기했던 미국 대통령은 의회와 상원에서 자기 당의 지위조차 유지하지 못했다. 이란 국민의 저항으로 트럼프는 국내 정치 분야에서도 패배를 겪었다.

그는 미국의 두 주요 정당의 이란에 대한 접근이 적대적이라고 말하며 덧붙였다: 민주당과 공화당 모두 이슬람 공화국 체제의 붕괴와 이란 문명의 파괴를 추구하며, 그 차이는 이 길에서 사용하는 방법과 수단에 불과하다.

이슬람 협의회 에너지 위원회 위원은 1332년 모르다드 28일 쿠데타부터 현재까지 미국과 이란의 대결 역사를 언급하며 말했다: 워싱턴의 이란 국민에 대한 적대감은 이 나라의 팔라비 정권 지원으로 시작되었고, 이슬람 혁명 승리 후 8년 전쟁, 12일 전쟁, 라마단 전쟁의 강요, 그리고 CATSA 제재와 광범위한 경제 제재를 포함한 경제 제재 부과 등 다양한 조치로 계속되었다.

모테펙케라자드는 강조했다: 트럼프 대통령 시기에 이란에 전쟁이 강요되었다면, 민주당 시기에도 이란 국민에 대한 가장 혹독한 제재가 적용되었다; 따라서 민주당의 이란에 대한 접근이 공화당보다 온건하거나 비용이 적다고 생각해서는 안 된다.

그는 이란과 미국 민주당 정부와의 협상 경험을 언급하며 말했다: 미국의 겉으로 온건하고 외교적인 정책에서 겪은 패배는 이 나라의 군사적이고 공개적인 접근으로 인한 타격보다 적지 않았다. 트럼프 시기의 미국 군사 공격 준비도 이란과 이 나라 민주당 대통령들과의 협상과 협정 과정에서 마련되었다.

이슬람 협의회 간부회의 일원은 마지막으로 미국 민주당과의 협상과 타협을 가능하다고 보는 사람들의 견해를 비판하며 말했다: 그러한 생각은 잘못이며, 이 문제에 관한 발언은 이란 국민의 의지를 흔들어서는 안 된다.