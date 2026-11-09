ABNA 통신 보도에 따르면, 아볼파즐 셰카르치 사령관은 미국의 정치 및 선거 상황에 관한 인터뷰에서 말했다: 미국의 정치 및 선거 상황과 트럼프 행정부 및 그의 동당 인사들의 다양한 분야에서의 연이은 패배는 이 나라 국내 정치의 표면적 변동의 결과라기보다 더 크고 부인할 수 없는 현실, 즉 강력한 이란의 의지 앞에서의 패배를 반영하는 것이다.

그는 덧붙였다: 침략, 암살, 최대 압박의 교리와 워싱턴의 무의미한 군사 전략이 이슬람 공화국 이란의 지도부, 국민, 군대의 억제적 권위, 취약하고 강철 같은 의지 앞에서 패배한 것은 오늘날 공정한 어떤 분석가에게도 숨겨져 있지 않다.

군 최고 대변인은 계속 말했다: 미국 지도자들의 이란에 대한 적대 정책, 세계 특히 서아시아 지역에서의 연이은 실패, 미국의 침략적 함대와 군사 장비의 허상 같은 위용의 붕괴, 그리고 그 나라 위협의 막다른 골목은 백악관의 빈 껍데기 권력의 기초를 흔들었다.

그는 상기시켰다: 트럼프와 그의 무분별하고 급진적이며 테러리스트적인 동지들은 자랑스럽고 문명화된 이란을 파괴하기 위해 전장에 들어섰지만, 역전 속에서 그들 자신이 전략적 소모, 깊은 내부 위기, 그리고 영광스러운 이란 군대와 저항의 축에 의해 강요된 패배의 희생자가 되었다.

셰카르치 사령관은 말했다: 이 전략적 패배는 세계 권력의 방정식이 결코 지배자들에게 유리하게 형성되지 않는다는 진실의 살아있는 증거이다.