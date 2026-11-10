ABNA 통신의 보도에 따르면, 빈 주재 이란 대표부는 월요일 소셜 네트워크 중 하나에 성명을 내고 이렇게 썼습니다: «강력히 규탄한다»는 표현이 국제원자력기구 사무총장 라파엘 그로시에 의해 명확히 사용될 수 있다는 것은 칭찬할 만합니다. 그러나 왜 모든 상황에서 일관되게 적용되지 않습니까?

이 대표부는 그로시가 우크라이나 자포리자 원자력 발전소 직원의 살해를 규탄하는 이미지를 언급하며 계속했습니다: 미국의 폭탄과 이스라엘 정권의 폭탄이 이란의 평화적이고 보호받는 핵시설을 강타했을 때, 그것은 기구 역사상 전례가 없는 일이었지만, 또는 이란의 핵과학자들이 암살되었을 때, 이러한 행위들은 결코 규탄되지 않았습니다. 그러한 상황에서 사무총장은 규탄을 자신의 «영역»과 «업무» 밖에 있는 것으로 간주한 것으로 보입니다.

이 성명의 계속에서 이렇게 말합니다: 선택적 분노와 항의는 핵 안전과 안전조치의 기둥 중 하나가 아닙니다; 오히려 그것은 이력서 작성과 경력 승진의 기둥 중 하나입니다.

제도적 및 조직적 책임은 선택 사항이 아닙니다. 전문성은 일관되고 안정적인 헌신과 실천을 요구합니다.