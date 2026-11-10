ABNA 통신이 팔레스타인 정보 센터를 인용해 보도한 바에 따르면, «스테파니 체이스» 아일랜드 작가는 «The Irish News» 신문에 기고한 글에서 디지털 세계에서의 전례 없는 정보 접근이 가자 지구에서 일어나는 일을 부정할 가능성을 정치인과 전통 미디어로부터 앗아갔다고 강조했습니다.

그녀는 일부의 생각과 달리 팔레스타인에 대한 지지는 «유행»이나 주변부 운동이 아니라 사회의 다양한 계층으로부터의 깊은 반응이라고 지적했습니다.

체이스는 «샐리 루니»와 «맥클모어» 같은 문화 인물들이 팔레스타인 지지 입장 때문에 직업적, 사회적 제한에 직면한 것에 대한 압력을 언급하며 덧붙였습니다: 영국과 미국 같은 정부가 팔레스타인 활동가들에게 낙인을 찍으려는 시도는 이 운동의 힘에 대한 그들의 두려움을 보여줄 뿐입니다.

이 작가는 마지막으로 미래 세대는 가자의 범죄에 침묵한 사람들을 심판할 것이며 팔레스타인과의 연대는 정치적, 미디어적 제한을 넘어서는 운동이 될 것이라고 경고했습니다.