ABNA 통신이 BelTA를 인용해 보도한 바에 따르면, «알렉산드르 볼포비치» 벨라루스 안전보장회의 사무총장은 모스크바에서 열린 독립국가연합 회원국 안전보장회의 사무총장 제14차 회의에서 말했습니다: 군사적 우위 달성을 목표로 한 서방의 군사화는 더 이상 숨겨지지 않으며, 이들 국가의 관리들은 발생 가능한 전쟁 준비에 대해 공개적으로 말하고 있습니다.

그는 안보 동향과 군사적·사이버 위협의 증가를 언급하며 덧붙였습니다: 이 과정과 동시에 독립국에 대한 외부 압력의 성격도 변화하고 있습니다.

볼포비치는 강조했습니다: 서방 국가들은 복합적 압력 적용 메커니즘을 완성하고 있습니다; 국가 내정 간섭, 국가 주권 약화 및 정치 과정에 영향을 미칠 목적으로 사용되는 메커니즘입니다.

벨라루스 안전보장회의 사무총장은 포스트소비에트 공간이 외부 행위자들의 복합적 압력의 장으로 변모했으며 벨라루스도 매일 이 압력의 결과에 직면하고 있다고 말했습니다.

독립국가연합 회원국 안전보장회의 사무총장 제14차 회의는 2026년 11월 9일(1405년 아반월 18일) 모스크바에서 개최되었습니다. 지역 안보 과제, 국경 초월 위협, 테러리즘, 밀수 및 복합적 위협 대응 검토가 이 회의의 주요 의제 중 하나였습니다.