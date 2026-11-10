ABNA 통신의 보도에 따르면, 쿠바 외무장관 브루노 로드리게스는 시온주의 군인들이 가자 지구로의 인도적 지원 물자 반입을 막는 행위가, 수만 명의 팔레스타인 난민들에게 불리한 상황에서 이루어지고 있으며, 용납할 수 없고 범죄적이라고 강조했습니다.

그는 덧붙였습니다. 팔레스타인인들은 가자 지구에서의 전쟁과 대량 학살로 인해 텐트로 피신할 수밖에 없었지만, 기온 하강과 폭우가 그들의 문제를 두 배로 만들고 수천 개의 텐트를 물에 잠기게 했습니다.

쿠바 외무장관은 국제사회가 가자 지구에서 시온주의 정권의 범죄 지속을 허용하지 말 것을 촉구했습니다.

이슬람 저항 운동 하마스도 어제 성명을 발표하며, 가자 지구의 인도적 참사가 대량 학살 전쟁과 기반 시설 및 생활 수단의 광범위한 파괴로 인해 계속되고 있으며, 겨울철이 다가오면서 이 지역 주민과 난민들의 고통과 문제가 심화되었다고 선언했습니다.

하마스는 이 성명에서 점령 정권이 조직적으로 가자 지구의 인도적 참사를 관리하고 부추기고 있으며, 진행 중인 대량 학살 전쟁의 틀 안에서 위기를 심화하고 장기화하려 한다고 강조했습니다. 이 운동에 따르면 이는 팔레스타인 민족의 의지를 꺾고 이 지역의 생활 수단을 파괴하는 것을 목표로 이루어지고 있으며, 더욱이 휴전 협정이 이미 서명된 상황에서 이루어지고 있습니다.