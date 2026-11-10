ABNA 통신의 보도에 따르면, 이라크의 이란 대사 야세르 압둘-자흐라 알-하자지는 이라크의 와아 통신에 말했습니다: 이라크 총리 알리 자이디의 방문은 특별하고 비공개(비밀) 성격을 지녔으며 지역의 긴장을 완화하고 전쟁의 불씨를 낮추는 방법을 검토하는 목적으로 이루어졌습니다.

이라크 이슬람 공화국 대사 야세르 압둘-자흐라 알-하자지는 월요일, 알리 자이디 총리의 이란 방문이 지역 긴장 완화 방법을 논의하는 것을 목적으로 한 사적이고 발표되지 않은 방문이었음을 확인했습니다.

그는 덧붙였습니다: 이라크는 지역 사건의 변두리에 있는 것이 아니라 알리 자이디 총리의 지도 아래 자국의 최고 국가 이익에 따라 적극적으로 행동하며, 외교적 노력을 긴장 완화, 추가 확대 방지, 지역 안정 강화에 집중해 왔습니다.

이는 앞서 일부 소식통이 알-하다스에 이라크 대표단이 테헤란으로 수행한 비밀 방문이 이라크 총리 알리 자이디의 지도 아래 이루어졌다고 밝힌 가운데 나온 것입니다.

이 소식통들은 덧붙였습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프는 전화 통화에서 이라크 총리가 제시한 제안들에 대한 동의를 표명했습니다.

이 소식통들에 따르면, 트럼프는 이라크 총리에게 테헤란과의 중재자 역할을 수행할 것을 요청했습니다.