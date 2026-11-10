ABNA 통신의 보도에 따르면, 이란 이슬람 공화국 외무부 대변인 에스마일 바가이는 알-마야딘 TV와의 인터뷰에서 테헤란과 워싱턴의 협상과 관련된 최신 동향을 설명하면서, 이란이 제안한 계획의 시행 기한을 7일에서 2일로 단축했다고 밝히고 이 조치를 외교의 길에서 이란 이슬람 공화국의 진지함과 선의의 표시라고 칭했습니다.

바가이는 이란과 미국 간의 상호작용 과정을 언급하며 말했습니다: 이란은 외교적 길을 추진하는 데 있어 자국의 진지함을 보여주기 위해 제시한 제안의 시행 기한을 7일에서 2일로 단축했습니다.

그는 협상에서 미국 측의 접근 방식을 비판하며 덧붙였습니다: 미국 정부 내부에는 어느 기관이나 어떤 관리가 이란과의 협상에 대한 책임과 권한을 지고 있는지에 대해 명백한 혼란이 있으며, 이 나라의 일부 관리들은 모순된 입장과 요구를 제시하고 있습니다.

외무부 대변인은 워싱턴의 입장이 이 나라의 국내 정치 동향의 영향을 받을 가능성을 언급하며 지적했습니다: 이러한 접근 방식의 일부는 미국의 국내 정치 계산과 2028년 대통령 선거에 관한 고려의 영향을 받고 있는 것으로 보입니다.

바가이는 또한 미국의 요구가 끊임없이 변화하는 것을 비판하며 강조했습니다: 워싱턴은 지속적으로 목표와 요구를 변경하고 있으며 실제로 이러한 접근 방식으로 협상 목표를 이동시키고 있습니다.

그는 이란 이슬람 공화국이 자국의 입장과 제안을 투명하게 그리고 중재자를 통해 제시했으며, 당사자 간의 연락도 직접 회담과 전화 통화를 통해 계속되고 있다고 강조했습니다.

이란과 기구의 협력 최신 상황

외무부 대변인은 이 인터뷰의 다른 부분에서 이란과 국제원자력기구의 핵 협력 주제를 다루며 말했습니다: 기구의 사찰관들은 약 10일 전 부셰르 원자력 발전소의 정기 사찰을 수행하기 위해 이란을 방문했습니다.

바가이에 따르면, 수행된 사찰은 부셰르 원자력 발전소와 현재 상황에서 사찰을 위한 필요한 사전 준비를 마련할 수 있었던那些 핵 시설로 제한되었습니다.

그는 이 나라의 다른 일부 핵 시설이 피해를 입은 것을 언급하며 말했습니다: 현재 상황에서는 피해를 입은 시설에 대한 사찰을 위한 명확한 의정서와 메커니즘이 존재하지 않으며, 국제원자력기구도 그러한 사찰을 수행하기 위한 명확한 지침을 가지고 있지 않습니다.