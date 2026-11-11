아브나 통신이 NBC 뉴스를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 하원은 찬성 211표 대 반대 204표로 피트 헤그세스 미국 국방장관에 대한 탄핵 결의안을 심사를 위해 위원회에 회부했다. 이 조치는 사실상 이 시도의 중단으로 이어졌다.

이번 표결에서 켄터키주 공화당 의원 토머스 매시는 자신의 당 입장에 반하여 투표한 유일한 공화당 의원이었다.

도널드 트럼프 행정부의 오랜 비판자인 매시는 월요일 국방장관 탄핵을 위한 8개 혐의 조항을 포함한 34페이지의 특권 결의안을 제출했다.

하원의 절차에 따르면, 특권 결의안은 입법 절차의 2영업일 이내에 결정되어야 한다. 이는 하원이 그에 대해 조치를 취하거나, 보관하거나, 위원회에 회부해야 함을 의미한다.

이 공화당 의원은 9월에도 헤그세스에 대한 8개 혐의 조항을 제출한 바 있다.

그는 미국 국방장관이 인권 침해를 저질렀고, 의회의 승인 없이 이란과의 전쟁을 시작했으며, 기타 위반을 저질렀다고 말했다.

당시 이 결의안에 대한 표결은 마이크 존슨 하원의장이 중간선거를 앞두고 하원 회의를 예정보다 일찍 종료한 후 중단되었다.

또한 내년 1월에 하원의장으로 선출될 것으로 예상되는 하원 민주당 원내대표 하킴 제프리스는 이전에 민주당이 내년에 의회 통제권을 장악한 후 헤그세스를 이 직위에서 제거할 것이라고 말했다.