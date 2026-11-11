아브나 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 시온주의 정권의 크네세트 선거에서 베냐민 네타냐후의 주요 경쟁자인 «가디 아이젠코트»는 다음과 같이 말했다. 네타냐후는 자신의 직위에 머물 자격이 없으며, 우리는 비상 정부 구성을 위해 행동해야 한다.

이 보고에 따르면, 아이젠코트는 덧붙였다. 네타냐후의 권력 잔류 지속은 이스라엘의 안보를 위험에 빠뜨린다.

히브리어 신문 이스라엘 하욤도 다음과 같이 보도했다. 가디 아이젠코트는 크네세트 개회식에서 네타냐후의 연설 후 내일 개최될 예정이었던 리쿠드당과의 협상 회의를 취소하라고 자신의 팀에 명령했다.

시온주의 정권의 텔레비전 14채널도 이 정권의 총리 베냐민 네타냐후가 «야샤르»당의 당수이자 크네세트 선거에서 자신의 주요 경쟁자인 «가디 아이젠코트»와의 정부 수반 순환제에 관한 합의 가능성을 검토하고 있다고 발표했다.

이 시온주의 언론의 보도에 따르면, 이른바 «통합 정부» 구성을 목표로 한 연락과 협의는 계속 진행 중이며, 아이젠코트의 측근들과 그의 협상팀 구성원들과의 협상이 진행 중이다.

네타냐후는 현재 크네세트의 구성으로 볼 때 아이젠코트와의 총리 순환제 제안을 실행 가능성이 가장 큰 가장 현실적인 선택지로 고려하고 있는 것으로 보인다.