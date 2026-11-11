아브나 통신이 알마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 소식통은 레바논과 이스라엘 간의 «기본 협정»으로 알려진 양해를 국제연합 안전보장이사회의 결의로 전환하는 계획이 존재한다고 말했다.

알마야딘에 연결된 소식통은 덧붙였다. 레바논의 일부 영향력 있는 정치 세력은 «기본 협정»을 국제연합 안전보장이사회가 발표하는 결의로 전환하기 위해 노력할 의도이다. 이 계획이 승인되어 국제 결의로 전환될 경우, 레바논은 레바논 군대와 점령 정권의 군대 간에 직접적인 조정을 수립할 의무를 지게 된다.

해당 소식통에 따르면, 프랑스는 UNIFIL 임무 종료 후 레바논에서 프랑스 군대의 가능한 역할을 수행하기 위한 준비의 틀 안에서 이 노력을 추진하는 역할을 하고 있다.

알마야딘은 이 소식통을 인용해 강조했다. 기본 협정을 국제 결의로 전환하려는 노력은 국제적 수준에서 장애물에 직면할 것이며, 그 가장 중요한 것은 러시아와 중국의 거부권 사용 가능성이다. 논의되는 구조는 결의 1701과 1559를 폐지하고, 이 협정이 안전보장이사회에 의해 새로운 결의로 전환된 후 기본 협정으로 그것들을 대체하는 것에 기반을 두고 있다.

이 소식통은 명확히 했다. 레바논에 이 나라의 군대와 점령 정권의 군대 간의 직접적인 조정을 의무화하는 것은 광범위한 내부 갈등과 마찰의 토대가 될 수 있으며, 레바논 내부의 영향력 있는 정치계는 이 계획을 이슬라마바드 협정을 대체하는 정치적 현실로서 추진하기 위해 이용해 왔다.

알마야딘의 소식통은 또한 말했다. 일부 레바논계는 다수의 레바논 정당 및 해외의 그들의 로비와 협력하여 이 결의를 새로운 정치적 경로로서 확립하기 위해 노력하고 있다.