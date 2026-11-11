아브나 통신이 알마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 시온주의 정권의 텔레비전 12채널은 이 정권의 총리 베냐민 네타냐후와 점령군 참모총장 에얄 자미르 사이에서 이란에 대한 텔아비브의 선택지를 둘러싼 의견 차이가 다시 심화되었다고 발표했다.

이 시온주의 언론의 보도에 따르면, 에얄 자미르는 네타냐후가 이란에 대해 수행할 것을 요구하는 작전이 필요한 신중함을 결여하고 있다고 생각한다.

이스라엘 군 사령부는 네타냐후가 추구하는 조치에 반대하고 있다. 왜냐하면 이러한 조치가 미국이 새로운 군사적 충돌에 개입할 의향을 보이지 않는 정치적으로 민감한 단계에서 테헤란과의 대결 재개로 이어질 것을 우려하기 때문이다.

뉴욕 타임스 신문도 최근 시온주의 관리들을 인용해 의회 선거 전 이란에 대한 침략을 둘러싼 베냐민 네타냐후와 에얄 자미르의 의견 차이가 사실이었다고 보도했다.

뉴욕 타임스의 보도에 따르면, 자미르는 크네세트 선거 전 네타냐후가 의도한 침략의 실행에 반대했고 이란에 대해 독립적으로 조치를 취하라는 네타냐후의 압력에 대해 우려를 표명했다. 자미르는 그러한 조치가 잘못이며 이란의 점령지에 대한 공격을 초래할 수 있다고 생각했다.