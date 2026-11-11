아브나 통신이 알자지라 방송을 인용해 보도한 바에 따르면, 레바논 주둔 유엔 임시군(UNIFIL)은 레바논 남부에서 순찰 중 이 군대에 대한 총격이 있었다고 밝혔다.

UNIFIL의 보고에 따르면, 이 사건에서 이 기구의 군대에 어떠한 피해나 사상자도 발생하지 않았다.

유엔 임시군은 레바논 정부에 이 공격의 실행자들의 신원을 확인하고 그들을 재판에 회부하고 책임을 지게 하기 위한 필요한 조사를 가능한 한 빨리 시작할 것을 요청했다.