아브나 통신의 보도에 따르면, 마수드 페제시키안은 1405년 아반월 20일(2026년 11월 11일) 수요일 아침, 유엔 기후 변화 정상회의(COP 31) 참석을 위해 터키로 출발하기 전에 이번 정상회의를 기후 상황과 지역 문제에 대해 논의하고 여러 나라 정상들과 협의할 중요한 기회로 평가했다.

대통령은 터키 대통령의 공식 초청으로 이번 정상회의에 참석하는 것에 언급하며 다음과 같이 말했다. 이는 기후 및 환경 문제에 관한 제31차 정상회의로, 세계 196개국이 참석하며, 이 중 71개국이 대통령 또는 총리의 참석으로 참여한다.

페제시키안 박사는 덧붙였다. 이번 정상회의 참석은 우리가 처한 기후 상황과 지역, 그리고 현존하는 문제들에 대해 논의하고, 전쟁과 침략의 파괴적 영향에 대해 이야기하며, 미국과 이스라엘이 이란과 지역의 환경 파괴에서 행한 조치들에 대한 우리의 입장을 밝힐 적절한 기회이다.

대통령은 이번 정상회의가 여러 나라 정상들과 만날 수 있는 매우 좋은 기회라고 말하며 다음과 같이 말했다. 지금까지 터키의 존경하는 대통령을 포함해 10개국 이상의 정상 및 관계자들과의 회담이 예정되어 있으며, 그들과 대화할 예정이다.

페제시키안 박사는 이란과 터키의 관계에 대해서도 다음과 같이 말했다. 우리와 터키의 관계는 매우 좋은 수준에 있으며, 우리는 지역, 경제, 사회, 문화 문제에서 많은 공통점을 가지고 있고, 자연히 이러한 공통점은 우리의 관계 강화와 지역 안보에 매우 효과적일 수 있다.

대통령은 이번 정상회의 계기에 다른 나라 정상들과의 회담에 언급하며 다음과 같이 강조했다. 이러한 회담에서는 이슬람 공화국의 정당한 입장과 미국과 이스라엘이 지역에서 저지른 범죄들, 그리고 그들이 자국에서 자국민들로부터 보게 된 그들의 추악한 행동의 결과들에 대해 논의될 것이다.

페제시키안 박사는 다음과 같이 지적했다. 미국과 이스라엘 자체뿐만 아니라 유럽에서도 치러진 선거의 결과는 모두 전쟁을 부추기는 자들, 침략자들, 그리고 민주주의와 인권에 대해 거짓으로 말하면서도 자신들의 모든 구호에 반하여 행동하는 사람들의 의견에 반하는 것이었다.

대통령은 마지막으로 우리가 사랑하는 국민과 우리나라를 대표하여 좋은 전달자가 되어 좋은 결과를 얻을 수 있기를 희망했다.