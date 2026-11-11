아브나 통신의 보도에 따르면, 이란 이슬람 공화국 외무장관 세예드 압바스 아라그치는 유엔 사무총장 "안토니우 구테레스", 안전보장이사회 의장 "사니타 파블루타-데슬란데스" 여사, 그리고 국제원자력기구 사무총장 "라파엘 그로시"에게 보낸 서한에서 "이란의 평화적 핵 프로그램에 관한 정보 제공에 대한 대가로 최대 2천만 미국 달러의 포상금을 제시한 미국 국무부의 혐오스럽고 유감스러운 선언"에 대해 다음과 같이 썼다: "이란 이슬람 공화국은 유엔 사무총장, 안전보장이사회, 그리고 국제원자력기구 사무총장에게 이 혐오스러운 선언을 명확하고 어떠한 모호함도 없이 규탄할 것을 요청한다."

아라그치는 강조했다: "또한 사무총장과 안전보장이사회에 다음을 요청한다: 즉시 국제사회의 관심을 국제 평화와 안보 유지에 대한 미국 선언의 심각한 결과로 환기시키고, 유엔 헌장에 따른 자신들의 책임 범위 내에서 미국의 조치가 핵 시설, 장비 및 그와 관련된 인원의 안전과 보안에 초래하는 위협을 다루며, 미국이 지속적인 불법 행위에 대해 책임을 지도록 할 것을 요청한다."

이란 이슬람 공화국 외무장관이 유엔 사무총장, 유엔 안전보장이사회 의장, 그리고 국제원자력기구 사무총장에게 보낸, 이란의 평화적 핵 프로그램에 관한 정보 제공에 대한 대가로 최대 2천만 미국 달러의 포상금을 제시한 미국 국무부의 혐오스럽고 유감스러운 선언에 관한 서한의 전문은 2026년 11월 10일(1405년 아반월 19일)자로 다음과 같다: