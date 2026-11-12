아브나 통신이 이탈리아 웹사이트 "일 파토 쿼티디아노"를 인용해 보도한 바에 따르면, 이탈리아 의회의 야당 "녹색좌파연합" 소속 의원 안젤로 보넬리는 안토니오 타야니 외무장관과의 질의응답 세션에서 가자의 참혹한 보건 상황과 이에 관한 이탈리아 정부의 조치에 대해 질문했다.

그는 또한 시오니스트 정착민 "에이탄 자이브"의 이탈리아 체류를 언급하며 마테오 살비니 이탈리아 부총리와의 회담을 문제 삼았다.

이 보도에 따르면, 이탈리아 하원 전 의장 라우라 볼드리니도 서안 지구에서 시오니스트 정착민들의 폭력을 규탄하지 않은 것으로 이 나라 정부를 격렬히 비판한 야당 의원 중 한 명이었다.

볼드리니는 타야니를 향해 말했다: 팔레스타인 민족에 대한 이 비인도적이고 굴욕적인 행동을 어떻게 참을 수 있으며 손가락 하나도 움직이지 않을 수 있습니까?

그녀는 또한 이탈리아가 일부인 "평화 대표단"이 지금까지 어떤 유용한 일을 했는지 언급하며 지적했다: 가자 지구의 검문소는 개방되어야 하며 인도적 지원은 즉시 이 지역에 들어가야 한다.