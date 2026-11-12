아브나 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 재향군인 추모식에서 이란에 대한 전쟁을 옹호하고 이란을 이 전쟁의 시작자로 지목했다.

이 보도에 따르면, 이 기념식에서 미국 전쟁장관은 무명용사의 묘 근처에서 필요한 예우를 지키지 않아 육군 근위대으로부터 질책을 받았다.

트럼프는 워싱턴 근처 알링턴 국립묘지에서의 연설에서 다음과 같이 주장했다: "우리의 뛰어난 미국 군인들의 용기와 기술은 모든 기준에서 예외적이었다."

그는 주장을 계속했다: "이 전쟁이 끝날 때 — 곧 그럴 것이다 — 세계는 더 안전하고 더 나은, 더 조용하고 우리가 견뎌야 했던 위험으로부터 멀리 떨어진 곳이 될 것이다."

트럼프는 워싱턴이 이란에 대해 전쟁을 시작하지 않았으며 1979년부터 미국과 전쟁 중인 것은 테헤란이라고 주장하며 다음과 같이 말했다: 미국 군대는 이란이 핵무기 제조 능력을 획득하는 것을 막기 위해 노력하고 있다.

입수 가능한 보도에 따르면 펜타곤 통계에 기반하여, 2월 28일 미국과 시오니스트 정권의 이란에 대한 침공으로 23명의 미국 군인이 사망하고 수백 명이 부상당했다.