아브나 통신이 뉴욕타임스를 인용해 보도한 바에 따르면, 이란과의 육상 국경을 폐쇄하도록 터키, 이라크, 파키스탄을 설득하려는 미국의 외교적 노력은 실패했다.

이 보도에 따르면, 이들 국가의 당국자들은 워싱턴에 이란과의 국경 통과 지점을 봉쇄하는 것이 자국 경제에 타격을 줄 것이라고 전했다; 왜냐하면 국경 지역 공동체는 국경 양측 간의 무역과 왕래에 의존하고 있기 때문이다.

이들 국가는 또한 국경 통과 지점의 폐쇄가 국경 지역의 불안과 시위로 이어질 수 있다고 경고했다.

이와 관련하여 이라크 국경 통과 지점 기구의 "오마르 알-와일리" 수장은 이란과의 알-시브 국경 통과 지점이 기술적 조치 완료 후 11월 10일부터 재개방되었다고 발표했다.

그는 또한 유지보수 작업 수행을 위해 11월 13일부터 만달리 통과 지점을 일시 폐쇄한다고 발표했다.

이에 앞서 이라크의 "푸아드 후세인" 외무장관도 미국 재무부가 바그다드에 두 개의 통과 지점을 제외한 이란과의 모든 국경 통과 지점을 봉쇄할 것을 요청했다고 말했었다; 그러나 그는 그러한 요청의 이행을 어렵다고 표현했었다.