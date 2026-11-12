아브나 통신이 알-마나르를 인용해 보도한 바에 따르면, 레바논 헤즈볼라 사무총장 셰이크 나임 카셈은 헤즈볼라 순교자의 날을 맞아 한 연설에서 말했다: 먼저 여러분 모두를 환영합니다. 오늘 저는 두 부분으로 말씀드리겠습니다: 첫 번째 부분은 순교자들에 관한 것이고 두 번째 부분은 정치적 문제에 관한 것입니다. 순교는 명예, 자부심, 성공 그리고 최고의 지위에 도달하는 근원입니다.

헤즈볼라 사무총장은 연설을 계속하며 말했다: 이스라엘의 레바논과 역내 침공은 완전히 미국의 지원을 받는 침공이며 크고 위험한 프로젝트의 일부이다. 일부는 팔레스타인인들이 "알-악사 홍수"를 시작했다고 말하지만 시작한 것은 영국이었고, 시작한 측은 1948년 이 찬탈 정권 이스라엘을 세운 측이었다. 프로젝트는 본질적으로 학살 프로젝트였다. 그들은 죽이고 추방했으며 인프라를 바꾸고 수백만 명을 난민으로 만들어 이 찬탈 정권을 세웠다.

셰이크 나임 카셈은 가자에서의 학살에 대한 국제 사회의 침묵을 언급하며 말했다: 가자에서 일어나는 일, 25만 명의 남성, 여성, 어린이의 순교와 부상, 가옥의 파괴에 아무도 반응하지 않으며 이 모든 사건은 세계인들의 눈앞에서 일어나고 있다. 아무도 가자 민중의 억울함에 대해 말하지 않으며 모두가 이스라엘과 그 방어권을 지지한다. 가자 사태에 대한 세계적 외침, 민족들의 외침, 효과적인 외침은 어디에 있는가? 일부는 가자를 지지하는 행진과 시위를 하고 우리는 그들에게 매우 감사하지만 대국들은 어디에 있으며 이 범죄에 대한 기구는 어디에 있는가?

그는 덧붙였다: 문제는 레바논에 있고 저항의 지원 참여에 있다고 말하지만 문제는 점령에 있다. 점령은 확장을 추구하며 가자에 대한 지원은 문제를 일으키지 않는다. 점령은 존재했고 그것을 확장하려고 노력하고 있다; 지원은 레바논 사건의 원인이 아니다. 저항은 반응, 대결, 해방이다.

헤즈볼라 사무총장은 말했다: 오늘 우리는 미국의 횡포와 이스라엘의 범죄를 목격하고 있으며 그들은 이란에 대한 침공을 추구하고 있다. 세계의 눈앞에서 침공을 시작한 것은 미국과 이스라엘이었고 이슬람 이란은 대항할 권리가 있다. 이 큰 위험 앞에서 침공에 맞서야 하며 이는 군대, 민중, 저항 그리고 역내에서 무기를 들 수 있는 모든 사람의 저항을 필요로 한다. 레바논에서는 협력을 통한 주권과 방어 지원을 위한 국가적 행동이 있어야 하며 적이 우리를 지배하도록 허용해서는 안 된다. 우리는 위험한 이스라엘의 침공과 그 확장주의적 행동에 맞서고 있다. 인류와 세계가 혐오하는 범죄 정권으로부터의 침공이다.