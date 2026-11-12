아브나 통신이 샤하브 통신을 인용해 보도한 바에 따르면, 하마스 운동 대변인 "하젬 카셈"은 다음과 같이 발표했다: 시오니스트 정권의 가자 지구 남부 칸 유니스 시에 있는 나세르 병원에 대한 공습과 환자 및 의료진 살해는 완전한 전쟁 범죄이자 전례 없는 테러 행위이다.

하마스 대변인은 강조했다: 시오니스트 정권의 범죄 지속, 모든 레드라인 초월, 병원을 표적으로 한 모든 인도적 원칙과 기준의 위반은 이 정권의 지도자들을 재판하고 책임을 묻는 데 있어 국제 사회의 태만과 무관심의 자연스러운 결과이다.

하젬 카셈은 또한 가자 지구의 소위 평화 위원회와 그 위원장 "니콜라이 믈라데노프"에 대해서도 시오니스트 정권의 범죄에 대한 침묵과 텔아비브가 이러한 행동을 중단하도록 강제하는 완전한 무능력으로 인해 이 공격들에 대한 책임이 있다고 보았다.

그는 또한 평화 위원회에 참여하는 아랍과 이슬람 국가들에게 시오니스트 정권이 이들 국가의 위원회 참여를 자신의 범죄 지속을 위한 은폐 수단으로 사용할 수 없도록 진지하고 단호한 입장을 취할 것을 요구했다.

하마스 운동 대변인은 지적했다: 시오니스트 정권은 중재자, 보증국, 미국 정부의 노력에 전혀 관심을 기울이지 않고 어떠한 비난과 책임 추궁도 두려워하지 않고 자신의 행동을 계속하고 있다.

오늘 목요일 새벽 시오니스트 정권이 가자 지구 남부 칸 유니스의 나세르 병원에 대해 감행한 공습으로 6명의 팔레스타인인이 순교하고 최소 52명이 부상당했다.