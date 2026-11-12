아브나 통신 보도에 따르면, 최고국가안전보장회의 사무총장인 모흐센 레자이 소장은 자신의 소셜 네트워크 계정에 다음과 같이 썼다: 만약 미국이 이란에 대해 또 다른 전쟁을 일으킨다면, 서아시아에서 유럽에 이르는 이 침략에 연루된 모든 군사 기지는 이란의 치명적 공격의 정당한 목표가 될 것이다.

그는 계속했다: 침략자들에게 안전한 거리도 안전한 피난처도 존재하지 않을 것이며, 침략 기지들에 대한 어떠한 면책도 남지 않을 것이다.