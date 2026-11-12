아브나 통신 보고에 따르면, 군 총참모장실 부의장인 아미르 키유마르스 헤이다리는 특별 뉴스 인터뷰에서 군의 목표 은행에서 "지리적 제한 없음"이라는 개념을 설명하며 말했다: 우리는 군사 용어에서 이 문제를 "정당한 목표"로 정의한다.

이 개념을 설명하며 그는 말했다: 정당한 목표란 페르시아만 지역 국가들이든 세계 다른 국가들이든 어느 나라의 항공기가 우리 나라의 하늘로 비행하여 이란 영토의 한 지점을 폭격한다면, 우리 군은 공격 항공기가 이륙한 동일한 국가에서 유사한 목표를 타격할 권한을 가진다는 의미이다.

아미르 헤이다리는 그가 최고사령관의 명백한 명령이라고 부른 것을 언급하며, 이 접근 방식이 군의 정당한 목표 정의에서 고려되었다고 강조했다.

그는 향후 발생 가능한 전쟁에 대처하기 위한 군의 준비태세를 언급하며 말했다: 향후 발생 가능한 전쟁을 위한 군의 목표 은행은 조정되고 준비되었으며, 군 최고사령관의 서명과 육군 및 IRGC 사령관들에게 전달을 기다리고 있다.

군 총참모장실 부의장은 목표 은행 작성에서 지리적 제한이 고려되지 않았다고 밝히며 덧붙였다: 예상된 목표는 이전 전장의 지리적 범위에만 국한되지 않으며, 그 범위를 넘어서는 지역, 특히 미국이나 이스라엘이 사용할 가능성이 있는 지점들이 이 목표 은행에 포함되었다.

아미르 헤이다리는 명확히 밝혔다: 최고사령관의 메시지가 접수되는 즉시 이러한 조치들이 실행될 것이며, 현재 목표 은행은 준비되어 있고 군도 완전한 준비태세에 있다.

아미르 헤이다리는 향후 발생 가능한 전쟁에서 이란의 대응이 압도적이고 분쇄적인 대응이 될 것이라고 강조하며 말했다: 적에 대한 우리의 대응은 이전 전장의 지리적 틀에 국한되지 않고 다른 지역도 포함할 것이다.