아브나 통신 기자에 따르면, 피압박자 동원 기구의 수장인 호자톨에슬람 호세인 타에브는 오늘 아침(목요일) 이맘 레자(AS) 문화 단지에서 열린 IRGC 항공우주군 순교자 추모식에서 이란 이슬람 공화국의 방어 능력에 대한 적의 계산 변화를 언급하며 말했다: 적은 12일 전쟁 이전, 특히 40일 전쟁 이전에 이란의 능력에 대해 명확한 이미지와 평가를 가지고 있었지만, 이 두 전쟁, 특히 40일 전쟁의 전개는 이 이미지를 심각하게 변화시켰다.

타에브는 미국 선거 종료 전에 일부 국가들이 중재하고 이란을 협상으로 유도하려는 노력을 언급하며 말했다: 미국 선거 종료 전에 다양한 국가들로부터 이란이 이해에 들어가야 한다는 권고와 요청이 제기되었다. 40일 전쟁 중에도 중재 시도가 이루어졌다.

그는 40일 전쟁의 전개가 지역과 세계의 정치적 방정식에서 갖는 중요성을 강조하며 언급했다: 이 전쟁은 이스라엘과 미국 선거의 향방을 결정하는 데에도 영향을 미쳤다; 왜냐하면 상대방은 지역에서 자신들의 전략적 목표를 실현하기 위해 이 대결의 결과에 특별한 기대를 걸고 있었기 때문이다.

피압박자 동원 기구의 수장인 호자톨에슬람 호세인 타에브는 IRGC 항공우주군 순교자 추모식에서 연설을 이어가며 점령지에서 40일 전쟁의 정치적, 사회적 결과를 언급하며 말했다: 시오니스트 정권 내부에서 방정식 변화의 징후 중 하나는 정치적 변화와 네타냐후의 입지 약화이다.

그는 시오니스트 정권 의회의 구성과 네타냐후 반대파의 득표 균형 변화를 언급하며 덧붙였다: 이 정권의 총리가 정부를 구성하기 위해 의회 전체 120석 중 최소 61표가 필요한 상황에서 정치적 균형은 네타냐후에게 불리하게 변화했고 그의 반대파는 67표를 얻었다. 이러한 전개는 점령지에서 정치적 변화의 시작을 알리는 징후로 볼 수 있다.

타에브는 시오니스트 정권에 대한 전쟁의 사회적, 경제적 결과를 언급하며 말했다: 역이주 문제, 점령지에서의 자본 유출, 그리고 이 정권의 사회적, 경제적 상황 악화는 새로운 조건의 징후 중 하나이다. 시오니스트 정권의 수입원 중 하나로 여겨지는 관광 산업도 안보 상황과 전쟁의 결과에 영향을 받고 있다.