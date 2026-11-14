ABNA 통신 보도에 따르면, 이라크 외무장관은 프랑스 통신사와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했다. 우리는 이란과의 국경을 폐쇄할 수 없다. 국경 검문소를 폐쇄하고 이란에 대한 봉쇄를 부과하라는 미국의 압력은 제재에 관한 전반적인 정책과 관련이 있다. 이 요구의 이행은 어렵고 이것은 이라크 국민에 대한 일종의 제재가 될 것이다. 이 순간까지 우리는 그것을 이행하지 않았다. 그러나 미국 측과 협상하고 있다. 왜냐하면 그것은 가능하지 않기 때문이다.

푸아드 후세인은 프랑스 통신사와의 인터뷰 계속에서 이란이 이라크에 군사적 존재를 가지고 있는지에 대한 질문에 답하며 다음과 같이 말했다. 아니요, 그렇게 생각하지 않습니다. 군사적으로 그들은 이라크에 존재하지 않습니다. 즉, 군 부대, 즉 이라크 내 이란 군 부대에 대해 이야기한다면 그러한 존재는 없습니다.

이라크 외무장관은 또한 다음과 같이 말했다. 전쟁도 평화도 아닌 상태는 계속될 수 없다. 상황은 평화 쪽으로 나아가거나 전쟁 쪽으로 나아간다. 많은 국가들이 노력하고 있다. 왜냐하면 이 전쟁은 더 이상 단지 한쪽의 미국과 이스라엘, 다른 쪽의 이란 간의 전쟁이 아니기 때문이다. 실제로 이 전쟁은 전체 지역에 관련된 것이며 이라크도 여기에 휘말렸다. 따라서 우리의 임무는 중재하거나 상황을 진정시키기 위해 노력하는 것이다.