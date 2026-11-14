ABNA 통신 보도에 따르면 아쉬-샤르크 알-아우사트 신문을 인용하여, 이스라엘 임시 정부의 전쟁 장관 이스라엘 카츠는 베냐민 네타냐후가 새로운 군사 작전 수행을 결정하기 위해 반대파의 허가와 동의를 얻을 필요가 없다고 주장했다.

아쉬-샤르크 알-아우사트의 보고에 따르면, 카츠의 이러한 발언은 «가디 아이젠코트» 야샤르당 당수이자 이스라엘 새 내각 구성 임무를 맡은 인물이 네타냐후에게 이 문제에서 자제할 것을 요청한 후 나왔다.

카츠는 소셜 네트워크 «X»의 자신의 계정에 다음과 같이 썼다. 군대가 현재 활동하고 있는 각 전선에서 공격을 수행하기 위해 우리는 반대파나 어떠한 법적 기관의 동의도 필요하지 않다.

그는 또한 주장했다. 우리는 이란에 대한 대응에서도 결단력, 지혜, 선견지명을 보여주었으며 이는 이스라엘 군대와의 완전한 조정 아래 이루어졌다. 이제도 상황에 따라 같은 접근 방식을 계속할 것이다.

아이젠코트와 네타냐후는 목요일에 두 시간의 회담을 가졌다. 이 회담 후 그들은 짧은 공동 성명에서 다음과 같이 발표했다. 네타냐후는 군사 보좌관인 아이젠코트에게 이스라엘이 현재 직면한 안보 및 외교적 도전에 대해 알렸다. 이 성명에 따르면 양측은 협의를 계속하기로 합의했다.

아이젠코트는 이전에 베냐민 네타냐후에게 자제를 보일 것을 요청했으며, «직접적이고 즉각적인 위협»이 없는 상태에서 무력과 군사력을 사용하는 것은 «이스라엘의 민주주의와 국가 기관에 대한 시민의 신뢰에 심각한 결과를 초래할 수 있다»고 경고했다.

네타냐후는 선거 운동 중에 이란과의 전쟁을 재개하겠다고 여러 번 위협했다. 텔아비브를 파괴하는 핵폭탄 이미지를 공개할 정도였다.

아이젠코트가 이끄는 좌파에서 우파까지의 정당으로 구성된 광범위한 연합, 그리고 극우 및 종교 정당으로 구성된 네타냐후의 연합은 10월 27일 선거에서 어느 것도 크네세트 의석 과반수를 얻지 못했다.