ABNA 통신 보도에 따르면 알-마나르를 인용하여 레바논 헤즈볼라는 성명에서 다음과 같이 발표했다. 지배적인 미국 제국주의와 범죄적인 이스라엘이 팔레스타인, 이란, 레바논 및 지역의 다른 국가들을 침공하고 그들로부터 안보와 안정을 빼앗으며 지역을 위한 이스라엘 계획을 그리려고 하는 상황에서, 이 침공에 대응하기 위한 노력, 지역 국가들 간의 연대와 협력 강화, 그리고 다가오는 위험에 맞서 각 국가와 그 국민의 일체성에 집중해야 한다.

헤즈볼라 성명의 계속에서는 다음과 같이 있다. 그러한 상황에서 우리는 바레인 정부가 자국민이나 사회의 일부가 그들의 종속과 항복 정책에 대한 항의조차 용납하지 않는 것을 본다. 그 정책은 국내와 대외 관계에서 국민의 의지에 반하여 그리고 그들의 이익을 짓밟는 대가로 추구되고 있다.

헤즈볼라는 강조했다. 이 상황은 우리와 움마의 민족들이 공정하게 바레인 국민을 지원하기 위해 일어서고 그들의 억압을 드러내기 위해 목소리를 높일 것을 요구한다. 그 국민의 평화적 항의를 정부는 다양한 방식으로 탄압하고 있다. 그들의 외침은 바레인이 미국과 시오니스트 정권에 봉사하는 침공의 기지가 되고 억압이 계속되는 장이 되는 것에 대한 반대를 표현한다.

이 성명은 다음과 같이 덧붙인다. 학자, 엘리트, 바레인 국민에 대한 자의적 대우와 정치적 체포, 그리고 강제 추방, 국적 박탈, 수백 명의 학자와 시민에 대한 사형 및 징역 판결 발부는 인도적 및 정치적 관점에서 용납될 수 없고 규탄되는 전제의 표현이다. 이러한 행동은 끊임없는 우려의 토대를 만들고 적의 이익 외에는 아무것에도 기여하지 않는다.

헤즈볼라는 마지막으로 발표했다. 이스라엘 점령에 저항하는 레바논의 우리 국민은 형제인 바레인 국민에 대한 정치적 억압을 규탄하고 그들에 대한 대우 방식의 재검토를 요구한다. 바레인에서 안보, 안정, 그리고 이 둘을 보장하는 내적 화합이 확립되기를 바라면서.