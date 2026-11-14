ABNA 통신 보도에 따르면, 이슬람 공화국 이란 육군 총사령관 아미르 하타미 소장은 육군 방공군에 의해 격추된 무인기와 미사일 잔해 전시회를 방문하면서 이 군의 전사들의 주야간 노력에 감사를 표하며 다음과 같이 말했다. 적은 다양한 수단과 능력을 준비하여 우리의 사랑하는 나라에서 목표를 달성하려 했으나, 무장 세력 전사들, 특히 방공군 전사들의 단결, 지속적인 노력과 헌신으로 목표 달성에 실패했다.

그는 이 전시회에서 전시된 작전 성과의 일부를 언급하며 다음과 같이 덧붙였다. 적이 사용한 각종 대형 무인기, 미사일 및 장비 중 방공 시스템에 의해 명중된 것들이 이곳에 전시되어 있으며, 방공군 전사들의 성공의 일부를 보여준다.

육군 총사령관은 이 전시회가 적과 이란 국민에게 주는 메시지를 언급하며 다음과 같이 지적했다. 이 전시회는 한편으로 이 땅에 어떤 상황에서도 나라를 지키는 준비되고 경계심이 강하며 헌신적인 군인과 전사들이 있음을 보여주며, 오늘 그들은 이슬람 이란을 지키는 길에서 과거보다 더 결의에 차 있고 준비되어 있다. 다른 한편으로, 이 현실을 우리 국민과 전사들에게 분명히 한다. 즉, 적은 심리전과 인지전을 통해 제시하는 자신의 힘과 불패의 이미지와는 달리 취약하며, 그의 군사 장비와 수단은 전장에서 표적이 될 수 있다는 것이다.

아미르 하타미 소장은 방공군과 다른 무장 세력 전사들이 어떠한 잠재적 위협에도 대응하기 위한 지속적인 준비 태세를 강조하며 다음과 같이 말했다. 방공군은 과거 전투의 경험과 성과의 빛 아래에서 자신의 준비를 높이기 위한 노력을 한순간도 게을리하지 않았으며 새로운 준비를 얻을 수 있었다. 따라서 적이 다시 실수를 저지르고 우리나라에 침공을 가하면 더 큰 피해에 직면할 것이다.