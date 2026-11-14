ABNA 통신 보도에 따르면, 육군 홍보부는 발표했다. 몇 시간 전, 미국 침략적 적의 «MQ1» 무인기가 국가 공동 방공 사령부의 통합 네트워크 아래 쿠헤스타크 지역(시리크 해안)에서 이슬람 공화국 이란 육군 해군의 신형 방공 시스템의 성공적인 요격과 사격으로 명중되어 격추되었다.

우리는 이슬람 공화국 이란의 영토 보전, 해상 국경 및 이익을 수호하고 방어하는 데 한순간도 주저하지 않을 것이다.