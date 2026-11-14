ABNA 통신 보도에 따르면, 이슬람 공화국 이란 유엔 대사 겸 대표인 «골람호세인 다르지»는 현지 시간 금요일 저녁(2026년 11월 13일, 이란력 1405년 아반월 22일 해당) 유엔 안전보장이사회의 "중동 정세" 의제 회의에서 이란이 결코 외교의 문을 닫은 적이 없다고 밝히며 다음과 같이 말했다. 이란은 지난 2년 동안 여러 차례 선의를 가지고 협상에 임했다. 그러나 미국은 매번 외교 대신 침략과 위협을 선택했다. 이러한 접근 방식은 현재까지 계속되고 있다.

유엔 주재 이슬람 공화국 이란 최고 외교관은 강조했다. 이러한 반복된 경험은 깊은 불신을 조성했으며, 그러한 불법 행위의 재발을 방지하기 위한 신뢰할 수 있는 보장이 없는 상태에서 협상 재개 전망에 대해 심각한 의문을 제기했다. 앞으로 나아갈 길은 분명하다. 워싱턴이 진정으로 외교적 해결에 전념한다면, 즉시 그리고 무조건적으로 자국의 침략을 종식시키고, 재발하지 않겠다는 신뢰할 수 있는 보장을 제공하며, 이란의 주권적 권리를 존중하고, 해상 봉쇄 및 기타 모든 일방적이고 불법적인 강제 조치를 해제하며, 외교에 대한 진정한 약속을 실제 행동으로 보여주어야 한다.

유엔 주재 이란 대사 겸 대리대사는 동시에 강조했다. 분명하고 명확하게 말하겠다. 미국과 이스라엘 정권의 침략 전쟁 재개는 어떠한 의심도 없이 즉각적이고 단호한 대응에 직면할 것이다. 그 대응은 침략의 근원이 어디에 있든 이를 목표로 할 것이다. 이란은 과거와 마찬가지로 국제법에 따라 정당방위에 대한 고유한 권리를 행사할 것이다.

다르지는 안전보장이사회를 향해 강조했다. 이란은 자국민, 안보, 핵심 이익, 주권 및 영토 보전을 수호하고, 신뢰할 수 있고 지속 가능한 억지력을 유지하며, 추가 침략의 재발을 방지하기 위해 모든 필요하고 적절한 조치를 계속 취할 것이다. 이 이사회는 그 요구를 피해자가 아닌 침략자에게 향해야 한다. 이사회는 미국에 모든 불법적인 행동과 위협을 중단하고, 유엔 헌장에 따른 의무를 준수하며, 국제법을 완전히 존중할 것을 요구해야 한다.