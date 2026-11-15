ABNA 통신이 알자지라 통신을 인용한 보도에 따르면, 유럽연합 외교정책 책임자 카야 칼라스는 예루살렘 점령자들의 범죄 지속에 대해 수동적 입장을 취하며 오늘 토요일 발언에서 다음과 같이 밝혔다: 우리는 이스라엘에 가자 지구로의 인도적 지원 물자 반입을 허용할 것을 요청한다.

유럽연합 외교정책 책임자는 이 점에 대해 다음과 같이 계속했다: 우리는 이스라엘에 가자로 통하는 검문소를 재개할 것을 요청한다. 가자 지구의 홍수와 강우는 이 지역의 이미 심각한 상황을 더욱 악화시켰다.

이는 유엔 인도적 업무 조정 사무소(OCHA) 대변인 «옌스 레르케»가 가자 지구의 최근 폭우가 20만 명 이상의 팔레스타인인에게 영향을 미치고 4만 가구 이상의 거주지를 손상시켰다고 밝힌 가운데 일어난 일이다.

그는 강우의 지속이 가자의 인도적 위기를 악화시키고 더 많은 홍수와 식수원 오염으로 이어질 수 있다고 경고했다. 그는 지난 주말을 가자의 수십만 명에게 «악몽»이라고 묘사하며, 유엔이 몇 달 전에 시오니스트 정권 당국에 홍수 위험에 대해 경고하고 텐트와 구호 물자의 더 광범위한 반입을 요청했지만 이 점에 관한 합의가 이루어지지 않았다고 말했다.

그에 따르면, 시오니스트 정권의 제한으로 팔레스타인인들은 홍수에 취약한 지역에 갇히게 되었고 파괴된 텐트를 교체할 가능성조차 어렵게 만들었다.

OCHA 통계에 따르면, 약 95만 명의 팔레스타인인이 중간 또는 높은 홍수 위험이 있는 임시 거주 지역에 살고 있으며, 그 중 40만 명 이상이 고위험 지역에 있다. 또한 인도적 기구들이 구매한 약 15만 개의 텐트는 여전히 가자 지구로의 반입 허가를 받지 못했다.