ABNA 통신 보도에 따르면, 로이터 통신은 정보 소식통을 인용하여 미국의 도널드 트럼프 대통령이 지난 며칠 동안 수석 보좌관들에게 테헤란이나 예멘 군대로부터 새로운 도발적 행동에 직면하지 않는 한 이란에 대한 재침략을 자제할 수 있다고 전달했다고 보도했다!

이는 트럼프가 우리 나라에 대한 침략 시작 이래 항상 다양한 수사와 공허한 발언으로 이 침략을 통해 이란을 굴복시키려는 의도라고 주장해 온 가운데 일어난 일이다. 다양한 언론 소식통은 미국 대통령이 이란에서 목표 달성에 실패한 후 전쟁의 수렁에서 명예로운 출구를 찾고 있다고 반복해서 보도해 왔다.

해당 소식통은 트럼프의 이러한 입장이 전쟁을 어떻게 끝낼 것인지에 대한 트럼프의 결정이 불확실한 가운데 일련의 정보 보고서와 미국 국가안보 보좌관들과의 다양한 회의에서 비롯된 것이라고 강조했다.

그들은 트럼프가 지난 2주 동안 이란에 대한 재침략을 하지 않는 것에 대해 사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자와 터키의 레제프 타이이프 에르도안 대통령의 의견을 구했다고 덧붙였다. 빈 살만은 10월 31일에, 에르도안은 10월 28일 이후 세 차례 대화에서 이 전쟁을 끝내야 할 필요성을 강조했다. 미국의 정보 보고서는 이란에 대한 새로운 침략이 결코 이 나라의 입장을 바꾸지 않을 것임을 보여준다.