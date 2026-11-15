ABNA 통신이 로이터를 인용한 보도에 따르면, 미국 전 국무장관 앤서니 블링컨은 이란에 관한 발언에서 다음과 같이 밝혔다: 트럼프가 선택한 그 옵션, 즉 군사 행동은 내 신념으로는 실수였다; 왜냐하면 모든 이전 행정부들도 이 옵션을 검토했고 그러한 행동은 정말로 최후의 수단이어야 한다는 결론에 도달했기 때문이다.

미국 전 국무장관은 이 점에 대해 말했다: 설령 그러한 행동을 했다 하더라도 이란을 한동안 후퇴시킬 수는 있었겠지만, 실제로 그 후퇴는 아마 1~2년 정도에 불과했을 것이다. 대신 그들의 [핵] 프로그램은 더 깊이 땅속에 숨겨졌을 것이고, 그들은 다시 돌아와서甚至 더 광범위한 활동을 했을 것이다.

앤서니 블링컨은 이어서 덧붙였다: 대통령에게 분명한 출구가 있었고 여전히 존재하지만, 이 출구의 문제는 그가 성공하지 못했다는 현실을 받아들여야 한다는 점에 있다. 왜냐하면 이 출구는 이란과의 일종의 타협을 필요로 하기 때문이다; 그리고 그것이 바로 그가 받아들이기를 회피하는 것이다.

블링컨은 말했다: 이 상황에서 벗어날 길은 여전히 있다. 합의와 외교적 해결책에 도달하는 것은 충분히 가능하다고 생각한다. 그러나 그러한 해결책의 틀 안에서 이란의 핵 프로그램에서의 행동은 트럼프에 의해 폐기된 합의(JCPOA)에 있었던 것과 크게 다르지 않을 수 있으며, 확실히 그것보다 나을 것은 없을 것이다. 이 현실을 받아들이는 것은 그에게 매우 어렵다.

그는 이어서 덧붙였다: 이 전쟁이 시작되기 전에는 문제가 되지 않았던 호르무즈 해협에 관해서는, 이제 우리는 다루어야 할 문제에 직면해 있다. 그리고 이 결정은 거의 확실히 이란에 대한 양보가 될 것이다. 나는 그러한 말을 전혀 하고 싶지 않지만, 아마도 현실은 바로 이것일 것이다: 일종의 "비용"이며, 물론 그것을 비용이라고 부르지는 않는다.

미국 전 국무장관은 덧붙였다: 이란의 면적은 캘리포니아의 4배, 이라크의 3배이다. 이 나라는 9천만 명의 인구를 가지고 있다. 호르무즈 해협을 따라 이어진 이 해안선은 끝이 없다. 이란이 여전히 생산하는 무기들은 이 나라 영토 깊숙이 배치되어 있으며, 그 사거리가 너무 길어서 그것들 모두를 쉽게 파괴할 수 없다. 그러한 임무를 수행하려면 아마도 일종의 지상 침공이 필요할 것이며, 그것 자체가 완전한 재앙이다. 이란은 실제로 이 사건이 시작되었을 때와 비교하여 지역에서 더 강한 위치에 있다.