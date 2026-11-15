ABNA 통신이 알-마시라를 인용한 보도에 따르면, 예멘 군대 대변인 야히아 사리는 라흐즈 주에서 사우디와 연계된 요소들을 표적으로 삼았다고 보도했다.

그는 덧붙였다: 라흐즈 주 후라즈 지역에서 바드르 알-하르비 지휘하의 군대 집결지가 여러 발의 탄도미사일에 의해 표적되었다.

예멘 군대 대변인은 밝혔다: 이 미사일 공격 과정에서 수십 명의 적 요소들이 사망하고 부상했으며, 그들의 많은 군사 장비가 파괴되었다.

이전에 예멘 안사룰라 운동 정치국 소속 저명한 인사인 히잠 알-아사드는 다음과 같이 강조했다: 예멘 군대는 아직 실제 전투에 돌입하지 않았으며, 분쟁의 전면적 확대는 알 사우드 정권의 붕괴로 이어질 수 있다. 사우디아라비아의 통치 구조는 취약하며 유정에 의존하고 있다. 예멘 군대의 작전은 광범위한 결과를 초래하지만 그들은 아직 분쟁의 대규모 확대에 나서지 않았다. 예멘에 대한 군사 침략을 관리하는 모든 지휘관과 장교들은 사우디 국적을 가지고 있다. 서부 해안과 타이즈 주에서의 두 전투에서 예멘 군대의 승리는 리야드와 심지어 워싱턴에도 막대한 압력을 가했다. 예멘 국민은 방어적 입장에서 행동했으며 침략의 개시자가 아니었다. 예멘의 군사 무기 생산 과정은 전략적이고 장기적이며 지속적인 경로이다.