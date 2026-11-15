ABNA 통신이 알자지라 통신을 인용한 보도에 따르면, 시오니스트 정권의 총리 베냐민 네타냐후는 오늘 토요일 다음과 같이 주장했다: 에이젠코트(이 정권에서 내각 구성을 위임받은 자)와의 회담은 현 단계에서 통합 내각 구성의 중요성에 대한 나의 이해를 확인시켜 주었다.

시오니스트 정권의 총리는 에이젠코트에 의해 내각이 구성되고 권력에서 밀려날 경우 다수의 부패 사건으로 인해 감옥에 가야 하는 입장에 있으며, 이 정권에서 내각 구성을 위임받은 가디 에이젠코트에게 다음과 같이 간청했다: 어떠한 전제 조건도 없이 대화를 시작하고 모든 차이점을 옆으로 치워둡시다. 우리는 (이) 이스라엘의 안보와 그 미래, 특히 일반 병역 의무(강제 병역) 문제에 대해 합의에 도달해야 합니다. (가짜) 이스라엘을 지지하는 모든 정당과 세력을 포함하는 통합 내각을 구성해야 합니다. 닫힌 문 뒤에서 어떠한 전제 조건도 없이 함께 앉읍시다. 차이점과 상호 제한을 옆으로 치우고 이해에 도달합시다.

러시아 투데이 보도에 따르면, 권력에 머물기 위해 어떠한 노력도 아끼지 않는 베냐민 네타냐후는 다음과 같이 덧붙였다: 이란은 이스라엘의 파괴를 원하며 다시 자국의 핵 프로그램 부활을 시도하고 있다. 이란은 우리에 대해 핵무기를 사용하는 것을 주저하지 않을 것이다.

그는 이란에 대한 이전 두 차례의 침략 모두에서 테헤란에 패배했기 때문에 점령 정착민들로부터도 압력을 받고 있지만, 선동적인 발언에서 다음과 같이 주장했다: 우리는 이란의 위협을 한 번에 영원히 제거해야 합니다!